Барнаул, , 13:00 — REGNUM В ближайшие несколько дней на территории Алтайского края ожидается аномально жаркая погода: столбик термометра поднимется выше +30 °C. Об этом сегодня, 16 июля, информирует сайт регионального МЧС РФ.

«В жару самое заветное желание — искупаться. Вода освежает и придает бодрость после трудового и жаркого дня. Чтобы купание было поистине удовольствием, необходимо соблюдать определенные правила, как себя вести во время купания. Многие взрослые, в том числе и дети, игнорируют эти правила, что зачастую приводит к печальным последствиям», — напоминают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавируса официальный купальный сезон в Алтайском крае открыли лишь накануне, 15 июля, но жаркая погода в регионе установилась уже давно. Именно этим обстоятельством объясняется значительный рост трагедий на воде: всего с начала купального сезона на водоёмах региона уже погибли 35 человек, из них 11 — дети.

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