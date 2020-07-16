Уфа, , 13:14 — REGNUM Катер с людьми на борту «застрял» посреди водоёма в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 16 июля спасатели получили сообщение о том, что на Павловском водохранилище терпит бедствие катер, на борту которого находятся люди. Сотрудники спасательного ведомства обнаружили катер с шестью туристами в четырех километрах от базы «Павловский парк».

По словам пассажиров, они отправились на отдых, но вечером у катера заглох мотор. Сначала отдыхающие пытались сами устранить неисправность, но у них это не получилось. Тогда они попросили помощи у спасателей.

Отмечается, что четырех человек спасатели отвезли на берег. Потом вернулись и доставили на судно масло и нужные инструменты. В результате неисправность была устранена и катер мог самостоятельно идти. Отдыхающие поблагодарили спасателей за помощь и без происшествий доехали до места своего отдыха.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала купального сезона погибли 35 жителей Алтайского края