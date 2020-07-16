Барнаул, , 12:49 — REGNUM Из-за эпидемии коронавируса официальный купальный сезон в Алтайском крае открыли лишь накануне, 15 июля, но жаркая погода в регионе установилась уже давно. Именно этим обстоятельством объясняется значительный рост трагедий на воде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, всего с начала купального сезона на водоёмах региона уже погибли 35 человек, из них 11 — дети.

«Все они утонули в местах, не предназначенных для купания», — подчёркивают спасатели.

Для предотвращения новых трагедий за последние сутки они провели два плановых патрулирования в Славгороде и Быстроистокском районе, в ходе которых состоялись 32 профилактические беседы, отдыхающим выдано 32 памятки по правилам безопасного поведения на водоемах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае из-за пандемии коронавируса решено не организовывать традиционный летний отдых детей. По состоянию на 8 июля самостоятельные развлечения привели к 14 трагедиям с несовершеннолетними на воде, а гибель находившихся под опекой троих детей в реке Алей близ Рубцовска (Алтайский край) стала поводом для возбуждения уголовного дела.

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