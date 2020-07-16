Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону суд рассмотрит материалы уголовного дела о мошенничестве в отношении подрядчика, выполнявшего расчистку реки Темерник. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Как полагают следователи, исполнитель госконтракта — ООО «Ростовская проектно-строительная компания» — на выполнение работ по расчистке части дна реки Темерник на участке от рынка «Темерник» до Низового водохранилища от ила предоставил недостоверную информацию о проведённых работах и получил свыше 43,8 млн рублей.

Уголовное дело в отношении генерального директора компании по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере» направлено в суд.

ИА REGNUM ранее сообщало, что подозреваемый в хищениях был задержан в июне 2019 года. Бизнесмен выиграл тендер на выполнение работ по расчистке водоёма на общую сумму 300 млн рублей. При этом власти Ростовской области намерены провести полную расчистку реки Темерник в срок.

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