Йошкар-Ола, , 12:32 — REGNUM В Марий Эл направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного») в отношении 52-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, жительница Йошкар-Олы неоднократно в воспитательных целях в феврале и марте 2020 года систематически применяла насилие к 13-летней дочери, била ее рукой по лицу и ногами в живот.

В рамках расследования были проведены судебно-медицинская и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы, допрошены родственники, педагоги, знакомые. Для устранения обстоятельств, способствующих совершению преступления, внесены представления в отдел полиции, школу и управление образования мэрии города.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе в республике по факту нанесения побоев ребёнку после видеосюжета одной из телекомпаний возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои») в отношении 57-летнего жителя Марий Эл. Мужчина из хулиганских побуждений ударил по лицу 8-летнюю девочку. Удар был такой силы, что ребёнок упал на землю.

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