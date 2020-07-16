Курган, , 12:25 — REGNUM В городе Шадринске по факту отравления фаст-фудом 53 местных жителей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

После процессуальной проверки следствием установлено, что употребив в пищу шаурму, хот-доги и роллы, купленные в павильоне, расположенном на пересечении ул. Свердлова и К. Либкнехта в Шадринске, за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления 13−15 июля обратились 53 человека. Из них 17 отравленных госпитализированы. В точке павильоне была выявлена масса нарушений законодательства в сфере организации услуг общественного питания.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ («Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).