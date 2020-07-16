Казань, , 12:26 — REGNUM В Татарии задержан бывший министр экологии и природных ресурсов республики, сообщает Бизнес-онлайн со ссылкой на информированный источник. Бывшего чиновника подозревают в причастности к заказному убийству бизнесмена из Буинска, которое произошло 17 лет назад.

Бизнесмен был убит в 2003 году во дворе собственного дома двумя выстрелами. Дело было приостановлено, поскольку не были найдены виновные в совершении преступления, однако в декабре 2009 года его снова возобновили.

Подозреваемый на тот момент работал главой администрации Буинского района. Уже тогда к нему высказывались подозрения о причастности к делу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2014 году Приволжский районный суд Казани прекратил уголовное дело в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарии Агляма Садретдинова. По ходатайству адвокатов обвиняемого дело переквалифицировали с ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») на ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). При этом подсудимый признал вину в совершении данного преступления. Поскольку ч.1 ст. 293 УК РФ является преступлением небольшой тяжести и срок давности уголовного преследования по ней составляет 2 года, суд прекратил уголовное дело в отношении подсудимого в связи с истечением срока давности.

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