Глазов, Удмуртия, , 12:08 — REGNUM В подъезде одного из домов Глазова задержан 21-летний, неработающий житель, который подозревается в незаконном хранении наркотического средства. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

По словам задержанного, средство он изготовил самостоятельно из собранной на окраине одной из деревень Глазовского района конопли.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»).

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире 46-летнего ранее судимого жителя Калуги полиция нашла 12 кустов, схожих по внешнему виду с коноплей, а также высушенное растительное вещество массой более 400 грамм, которое отправили на исследование.

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