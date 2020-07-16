Самара, , 12:09 — REGNUM Доследственную проверку по факту пожара в производственном здании начали в Самаре. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самаре 13 июля в производственно-складском здании по ул. Профильная, 6 произошло возгорание лакокрасочной смеси. Пожар прошел по площади в десять тысяч кв. метров. Его удалось ликвидировать лишь 15 июля. В результате был нанесен вред окружающей среде.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. Сейчас они осматривают место пожара и выясняются причины случившегося.

По результатам данной проверки следователи примут процессуальное решение.

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