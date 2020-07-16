Иркутск, , 12:01 — REGNUM Погодные условия в Иркутской области не улучшаются. Как сообщает сегодня, 16 июля, пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 17 по 19 июля в регионе ожидается высокая (4-го класса) и чрезвычайная (5-го класса) пожароопасность лесов. Также 17 июля местами по области ожидаются ливневые дожди, грозы, днем при грозах усиление северо-западного ветра до 15−17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, мощные ливни с грозами уже преподнесли сюрприз жителям Иркутска. Вторую ночь подряд улицы сильно затапливает водой, отключается энергоснабжение.

Сегодня, 16 июля, повышение уровня воды произошло на реке Уда в Нижнеудинском районе. Также, по данным иркутских гидрологов, критическая отметка превышена на Китое в Усольском районе.

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