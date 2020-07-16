Якутск, , 11:57 — REGNUM Регионы Дальнего Востока и Сибири ежегодно задыхаются от лесных пожаров — чиновники разных уровней и ведомств регулярно обещают «усилить, оснастить, материально поддержать», но на деле слова остаются обещаниями. Сегодня горит тайга в Якутии, на Колыме, на Чукотке. От смога задыхаются и жители регионов, и их соседи. Депутат Государственной думы Федот Тумусов считает, что федеральные власти в недостаточном объёме финансируют тушение пожаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Воздух в Якутске уже отравлен дымом лесных пожаров. За сутки их площадь возросла на 100 тысяч гектаров. Похоже, маски теперь будут спасать уже не от коронавируса, а от дыма. И как бы от него не начала расти статистика смертности.

Каждый год повторяется одна и та же ситуация: каждый год мы говорим о необходимых мерах, о расширении зоны, в которой пожары нужно тушить. Пусть это дорого, но это наше здоровье. И деньги на это должен дать федеральный центр — потому что проблема системная, общероссийская.

Видимо, опять придётся писать запросы и требовать обратить внимание на проблему: до Москвы-то дым не долетает», — написал на своей странице в FB Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 июля на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда в РФ находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 106 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 269 688 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Данные приводит сайт ФБУ «Авиалесоохрана».