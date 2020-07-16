Иркутск, , 11:49 — REGNUM Нестабильная паводковая обстановка вынуждает спасателей Иркутской области предпринимать превентивные меры и переходить в режим повышенной готовности. Как сообщает сегодня, 16 июля, пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, группы специалистов направлены в Нижнеудинский и Усольский районы ввиду того, что по состоянию на утро 16 июля на реке Китой вблизи посёлка Раздолье Усольского района уровень воды составляет 290 см при критической отметке 280 см. Там в зону подтопления уже попали пониженные участки дорог по улицам Трактовая и Рабочая, а также 17 приусадебных участков (огороды).

Согласно прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на малых реках южного Прибайкалья при выпадении очень сильных дождей ожидается повышение уровней воды на 50—150 см, на остальных левобережных притоках реки Ангара ожидается повышение уровней воды на 25—100 см.

Силами местной администрации организовано оповещение населения. В случае необходимости будет проведена эвакуация в пункты временного размещения, пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области полковник Андрей Рябоволов.

Как сообщало ИА REGNUM, мощные ливни с грозами уже преподнесли сюрприз жителям Иркутска. Вторую ночь подряд улицы сильно затапливает водой, отключается энергоснабжение. На утро 16 июля на реке Китой вблизи Раздолья Усольского района уровень воды составлял 290 см при критической отметке 280 см.

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