п. Новогорелово, , 11:48 — REGNUM На строительной площадке в поселке Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области с высоты 13 этажа рухнула люлька с рабочими. Один человек погиб, четыре получили ранения. Об этом 16 июля ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Сообщение о ЧП на строительной площадке поступило в дежурную часть МЧС около 09.30 часов утра 16 июля. На территории ЖК «Новое Горелово» упала люлька с рабочими с 13 этажа. Строители красили стены на 31 доме.

«Один человек погиб, четыре пострадали», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшие с различными травмами госпитализированы.