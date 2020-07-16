Саранск, 16 июля 2020, 11:40 — REGNUM В Мордовии подтвердили новый случай смерти от коронавирусной пневмонии пациентки Рузаевской центральной республиканской больницы. Женщине было 36 лет, сообщает республиканский оперативный штаб.
Уточняется, что летальный случай отражен в федеральной статистике после гистологического подтверждения диагноза.
Женщина скончалась с основным диагнозом — новая коронавирусная инфекция, осложненная внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией тяжёлой степени. Течение заболевания осложнялось гипертонической болезнью, ожирением III степени и сахарным диабетом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике было подтверждено 29 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Таким образом, число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 30 человек.
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