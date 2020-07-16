Уфа, , 11:42 — REGNUM Расследование уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью женщине после схода наледи с крыши жилого дома завершено в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в марте текущего года в Белорецке с крыши многоквартирного дома на улице Карла Маркса на голову женщины 82-х лет упала наледь. В результате пенсионерка получила тяжкий вред здоровью.

Следователи считают, это произошло из-за того, что мастер управляющей компании вовремя не организовала работы по очистке крыши от снега и наледи. При этом ей было известно о том, что на крыше свисает опасный лед.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Фигурант уголовного дела свою вину признала и возместила физический и моральный вред.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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