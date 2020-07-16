Овюрский район, , 11:34 — REGNUM На территории четырёх районов Тувы — Чаа-Хольского, Чеди-Хольского, Овюрского и Бай-Тайгинского — введён режим ЧС муниципального характера из-за наводнения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

В трёх сёлах подтоплены 136 приусадебных участков. В наиболее пострадавшей деревне Булун-Терек открыт пункт временного размещения для жителей. Дороги размыты в пяти местах, в связи с чем движение по ним затруднено.

«Жизнеобеспечение населения не нарушено, в населенных пунктах созданы запасы медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости», — отметили в управлении.

Тем временем спасатели по ситуации на утро 16 июля отмечают снижение уровня в горной речке вблизи села Булун-Терек. За сутки уровень снизился на 115 см, благодаря чему вода с приусадебных участков уходит.

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