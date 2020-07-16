Омск, , 11:30 — REGNUM На трассе в Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего пассажирского автобуса. Он перевозил пассажиров из Омска в Новый Уренгой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как отмечается, автобус столкнулся с двумя грузовиками под Омском. В результате четверо пассажиров были госпитализированы, пострадал также водитель одного из грузовиков.

Как сообщало иа, 13 июля в Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в дерево. Две пострадавшие пассажирки были доставлены в больницу.

Читайте также: Названо число пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге