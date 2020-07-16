Джакарта, , 11:02 — REGNUM Cогласно данным местного агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, в результате ливневых паводков в Южном Сулавеси погибли 24 человека и 69 числятся пропавшими без вести, сообщает Antara.

«Сегодня основное внимание уделяется поиску пропавших людей. По имеющимся данным, 69 человек пропали без вести, а 24 человека погибли», — говорится в заявлении местного агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Известно, что местное правительство подготовило 20 лагерей беженцев для пострадавших в результате наводнения, которое обрушилось на индонезийскую провинцию 13 июля 2020 года. В общей сложности затопленными оказались 4930 домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наводнение произошло в округе Северный Луву в Индонезии примерно две тысячи человек укрылись во временных убежищах.

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