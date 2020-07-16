Иркутск, , 10:54 — REGNUM Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. По данным официального сайта региона, на утро, 16 июля, в локализованном состоянии остаются 10 ранее зарегистрированных пожаров общей площадью 4200,5 га. Помимо этого, действующими в Приангарье являются 15 пожаров.

«Общая площадь действующих очагов — 7050 га, в том числе 6060 га — в зоне контроля», — отмечается в официальной информации регионального правительства. На практике это означает, что большинство возникших очагов не будут потушены из соображений экономической нецелесообразности.

Также власти утверждают, что по вине местного населения возгорание произошло в одном случае. Причиной 32 других возгораний считаются грозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 июля действующими в Приангарье оставались 25 пожаров на территории 25 503,2 га. Также, как и сегодня, было заявлено: причиной только одного возгорания стал человеческий фактор, все остальные 44 пожара возникли из-за гроз.

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