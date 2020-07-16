Ставрополь, , 10:59 — REGNUM Школьник со Ставрополья во время езды на скутере слетел со ступенек и получил тяжелые травмы. Ребенок находится в реанимации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления ГИБДД по краю.

Авария произошла накануне, 15 июля, в селе Константиновском в Петровском районе Ставрополья. Десятилетний мальчик решил съехать по ступенькам на скутере в пешеходной зоне, но из-за отсутствия опыта не справился с управлением и перевернулся.

Отмечается, что школьник был без шлема. В результате он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Оказалось, что скутер мальчику дал его 15-летний товарищ.

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