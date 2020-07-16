Ярославль, , 10:46 — REGNUM В Ярославской области снижается число активных носителей коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует статистика Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

По данным на 16 июля за последние сутки выявлено 44 новых случая. При этом новых выздоровевших — 116 человек. Всего же за время пандемии зафиксировано 5431 случай коронавируса, из них выздоровели 4660 человек и 22 умерли.

Таким образом на данный момент в регионе 749 области активных носителей коронавируса (общее число инфицированных за вычетом выздоровевших и умерших). 10 июля их было 954, а 4 июля — 1224. Эти цифры во многом условны. Они не отражают болеющих без лабораторного подтверждения диагноза и умерших по официальному диагнозу от других болезней.

Однако тенденция заметна: несмотря на сохранение стабильного суточного прироста, число зараженных постоянно уменьшается за счет роста выздоровевших.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области от коронавируса вылечились 108 человек