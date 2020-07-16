Ульяновск, , 10:30 — REGNUM В Ульяновской области установилась сухая жаркая погода и резко выросла опасность возникновения пожаров. За сутки пожарные выезжали на тушение четырёх травяных пожаров, сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

Травяные пожары (загорание сухой травы) зарегистрированы в Николаевском и Теренгульском районах, пройдённая огнём площадь превысила 2,4 гектара.

В ведомстве отмечают, что за сутки лесных пожаров не зарегистрировано, в то же время ликвидированы два лесных низовых пожара. Один из них — в канадейском лесничестве Новоспасского района, площадь возгорания составила 50,2 гектара, в тушении задействованы 62 человека. Также ликвидирован пожар в Новоспасском лесничестве Новоспасского района на площади 14,9 га. Были привлечены для тушения 42 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области помощь в тушении лесных пожаров оказывают самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации. Первый вылет был совершён 15 июля в Майнский район, где на очаг лесного пожара сброшено 42 тонны воды.

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