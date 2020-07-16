Иркутск, , 10:30 — REGNUM В Иркутской области после ночного разгула стихии (сильный ветер с ливнями и грозами) зарегистрировано 26 технологических нарушений на электрических сетях. Как сообщает сайт регионального правительства, сегодня, 16 июля, к 9:00 местного времени, 18 из них были устранены.

Проблемы с энергоснабжением почувствовали жители в населённых пунктах Братского, Зиминского, Иркутского, Нукутского, Слюдянского, Тулунского, Усольского, Усть-Удинского, Черемховского районов, а также в городах Тулун, Зима, Усолье-Сибирское, Иркутск.

В восстановительных работах задействованы 195 человек и 24 единицы техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода продемонстрировала в Иркутске в ночь на 15 июля: в Правобережном и Октябрьском округах произошло аварийное отключение электроснабжения.

Также в ночь на 16 июля в результате выпадения обильных осадков произошло аварийное отключение электроэнергии на пяти улицах и подтопление дождевыми водами трёх частных жилых домов на улицах Верхняя Набережная и Мельничная.

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