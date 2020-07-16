Хабаровск, , 10:33 — REGNUM Следственный комитет РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил уголовное дело в отношении начальника отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного филиала АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В ходе следствия установлено, что должностное лицо через двух посредников получила взятку в сумме более 50 тыс. рублей от предпринимателя за выдачу фиктивных документов на объект недвижимости, расположенный в Железнодорожном районе Хабаровска.

Проводятся следственные действия. Судом подозреваемая и её подельники отправлены под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля силовики задержали заместителя мэра Томска в его рабочем кабинете с поличным — он получил взятку в 350 тыс. рублей.