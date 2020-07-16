Иркутск, , 10:21 — REGNUM В Иркутской области складывается напряжённая гидрологическая обстановка. Как следует из сообщения с официального сайта, опубликованного сегодня, 16 июля, повышение уровня воды произошло на реке Уда в Нижнеудинском районе. Также, по данным иркутских гидрологов, критическая отметка превышена на Китое в Усольском районе.

Кроме этого, стабильное повышение воды наблюдается на реках южного Прибайкалья.

«В связи с угрозой подтопления глава Иркутской области Игорь Кобзев поручил подготовить временные дамбы, в том числе на реке Китой, чтобы защитить населенные пункты. Проводится оповещение», — пояснили в пресс-службе иркутского губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 июля, спасатели Приангарья известили о переводе мониторинга уровня рек в паводкоопасных районах на двухчасовой режим. Это позволит заблаговременно принять превентивные меры.

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