Ханты-Мансийск, , 10:19 — REGNUM В Югре 16 июля действует 22 лесных пожара на территории Кондинского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 12 540 га. Об этом сообщает департамент недропользования и лесных ресурсов ХМАО.

Отметим, что 15 июля 2020 года в Югре зафиксированы природные пожары на площади 10 433,80 га. Днём ранее площадь горения составляла 7 715,80 га.

Для сравнения, в 2019 году на 16 июля в лесах Югры площадь природных пожаров составляла 1 725,4 га, в 2018 году — 2 437,7 га.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 204 лесных пожара общей площадью 18 145,48 га.

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