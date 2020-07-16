Иркутск, , 10:10 — REGNUM ГУ МВД по Иркутской области инициировало проверку инцидента с автомобилем, который смыло при переправе в русло реки Солзан. Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, Nissan Expert оказался в воду после того, как его владелец — 48-летний мужчина — пренебрегая запрещающими знаками, воспользовался технологическим проездом, предназначенным для работы спецтехники, задействованной в строительстве нового моста.

Река Солзан и утонувший в ней автомобиль ГУ МВД по Иркутской области

«В связи с обильными осадками уровень воды резко возрос, в результате чего во время маневров иномарку вынесло в реку, а бурное течение оттащило транспортное средство на глубину», — пояснили полицейские. По их словам, водитель выбрался самостоятельно и не пострадал.

Тем временем, в администрации Байкальска сказали, что технологический мост закрыли вечером 15 июля из-за повышения уровня воды в реке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, погода с грозовыми ливнями продолжает испытывать на прочность жителей Приангарья. В ночь на 16 июля в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление дождевыми водами трёх частных жилых домов на улицах Верхняя Набережная и Мельничная. Людей пришлось эвакуировать и производить откачку воды.

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