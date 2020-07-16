Могадишо, , 10:06 — REGNUM Самолет, перевозивший продовольственную помощь из Джибути, потерпел крушение во вторник, 14 июля, в аэропорту Беледвейне в центральной части Сомали. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на заявление посольства США в Сомали.

В соответствии с заявлением, экипаж самолета находится в безопасности, и никто из работников аэропорта не пострадал. Полет был частью усилий по «оказанию жизненно важной продовольственной помощи» Сомали, сообщили в посольстве.

«Инцидент произошел во время выкатывания [борта] за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки», — говорится в заявлении.

По данным сети авиационной безопасности Сомали, которая отслеживает авиационные происшествия в стране, после выкатывания за пределы полосы самолет разбился и загорелся.