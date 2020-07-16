Саратов, , 10:05 — REGNUM В Саратовской области ликвидируют последствия урагана и ведут подсчет ущерба, нанесенного стихией во вторник, 14 июля. Селекторное совещание по этому поводу провел губернатор региона Валерий Радаев.

По словам главы области, от сильного ветра пострадали 11 муниципальных районов. Ветер оборвал 25 линий электропередачи, оставив без света более 50-ти тыс. человек, перевернул десятки автомобилей, повалил свыше 70-ти деревьев. «В Питерском, Марксовском, Базарно-Карабулакском и Краснокутском районах объявлен режим ЧС. Задача глав — со стопроцентной достоверностью просчитать ущерб и в кратчайшие сроки представить меры по его ликвидации», — поручил губернатор. Также необходимо оценить масштаб ущерба и держать на контроле ход восстановительных работ, иметь план действий по оказанию помощи населению, чтобы никто не остался один на один с проблемой, добавил Радаев.

От урагана пострадали 49 населенных пунктов, в которых проживают около 100 тыс. человек. 841 здание получило повреждение, из них 785 — жилые дома, 56 — объекты социальной сферы. В ликвидации последствий принимают участие 107 единиц спецтехники и 714 человек.

По поручению губернатора в регионе создана специальная комиссия по оценке ущерба, которая определит конкретные меры поддержки.

ИА REGNUM напоминает, Саратовская область вновь пострадала от природной стихии. Так, 14 июля текущего года в городе Балаково мощным ветром были повалены деревья, снесены остановки общественного транспорта и перевернуты несколько автомобилей, а также порваны электропровода.

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