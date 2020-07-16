Ачинск, Красноярский край, , 09:56 — REGNUM В городе Ачинске Красноярского края 16 июля произошёл порыв на сетях водоподачи в районе насосно-фильтровальной станции АГК. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В результате была ограничена подача воды в город. Восстановительные работы планируют завершить до 17:00 по местному времени.

По информации администрации, организовано обеспечение питьевой водой социальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане 17 июля пятый и шестой микрорайоны Заозёрного останутся в жару без воды.

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