Ачинск, Красноярский край, 16 июля 2020, 09:56 — REGNUM В городе Ачинске Красноярского края 16 июля произошёл порыв на сетях водоподачи в районе насосно-фильтровальной станции АГК. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
В результате была ограничена подача воды в город. Восстановительные работы планируют завершить до 17:00 по местному времени.
По информации администрации, организовано обеспечение питьевой водой социальных объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане 17 июля пятый и шестой микрорайоны Заозёрного останутся в жару без воды.
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