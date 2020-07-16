Советский, Югра, , 09:53 — REGNUM В Югре в лесах Советского района и Югорска продолжается ликвидация природных пожаров. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

На места направлены силы и средства МЧС России из Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Октябрьского и Кондинского районов. Тушение организовано как наземным способом, так и с вертолётов — водосливными устройствами.

В городе Советский стоит плотный смог от дыма. Горожан просят по мере возможности избегать длительного нахождения на улице.

Рекомендуется закрыть места поступления атмосферного воздуха в жилые помещения увлажнённой тканью и периодически ее менять. По мере возможности использовать в быту, а также на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха. При появлении и усилении запаха дыма рекомендуется надевать увлаженные ватно-марлевые защитные маски.

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