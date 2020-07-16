Биробиджан, , 09:45 — REGNUM В Еврейской автономной области с начала купального сезона утонули 4 человека. Все трагические случаи произошли на «стихийных» пляжах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Читайте также: В Якутии с начала года утонули 32 человека

14 июля в карьере в районе улицы Читинской утонула женщина 1976 года рождения. 8 июля на дне этого же водоёма водолазы обнаружили тело 35-летнего мужчины, который пропал 4 июля. 2 июля на водном объекте в районе города Облучье при родителях утонула трёхлетняя девочка. 25 июня на карьере в Тельмане пропал 63-летний мужчина. Спустя три дня его нашли утонувшим.

Спасатели в очередной раз обратились к жителям региона с просьбой не купаться в несанкционированных местах и напомнили о мерах безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом лета в Якутии отмечается рост трагических случаев на водоёмах, особенно на несанкционированных пляжах — утонувших насчитывается более 30 человек.