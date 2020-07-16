Киев, , 09:43 — REGNUM Сотрудник партии украинского блогера Анатолия Шария был избит в Киеве. Об этом журналистка Ольга Шарий заявила в эфире телеканала NewsOne.

Нападение было совершено 15 июля. Неизвестные, по словам потерпевшего, забрызгали его газом и били по голове.

«В принципе всё то же, что происходило раньше», — констатировала Шарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Харькове также было совершено нападение на члена партии Шария, который выступает в оппозиции к действующей украинской власти. Пострадавший получил тяжёлые травмы, было возбуждено уголовное дело.

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