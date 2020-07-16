Посёлок городского типа Некрасовское, Ярославская область, , 09:29 — REGNUM В Ярославской области сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши домов в окрестностях поселка Красный Профинтерн Некрасовского района. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

Последствия урагана Группа «Подслушано. Красный Профинтерн» Вконтакте

Вечером 15 июля сильная гроза сопровождалась порывами ветра до 20 метров в секунду и градом. Как сообщают очевидцы, в поселке и его окрестностях множество поваленных деревьев и сломанных веток, оборваны линии электропередач. Некоторые деревья вырваны с корнем.

Также деревья упали на могилы старого кладбища в деревне Бор. Сообщений о пострадавших пока нет.