Якутск, , 09:32 — REGNUM С началом лета в Якутии отмечается рост трагических случаев на водоёмах, особенно на несанкционированных пляжах — утонувших насчитывается более 30 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Службе спасения республики.

Читайте также: Пляж, курорт, огород? Лето-2020 в России — все новости

Специалисты ежедневно проводят профилактические рейды, объясняют правила поведения на воде.

В Якутии в этом году утонули уже 32 человека.

«Спасатели-водолазы ведут поиски мужчины 1972 г.р. в пригороде Олекминска, в с. Верхневилюйске после продолжительных поисков нашли тело мужчины 1971 г.р., в Нюрбе обнаружено тело мужчины 1970 г.р., ищут на реке Алдан, в Намском районе молодого человека», — сказали спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля во время купания под присмотром взрослых в реке Оби в районе села Сарафановка Молчановского района Томской области утонула 15-летняя девочка. 9 июля трагедия произошла в селе Красный Яр Кривошеинского района. Купаясь с друзьями в протоке реки Оби, утонул 15-летний подросток.