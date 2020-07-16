Южно-Сахалинск, 16 июля 2020, 09:13 — REGNUM На Сахалине прокуратура и следственное управление начали проверку сообщений в СМИ и соцсетях о том, что мигранты-строители домогались до детей в возрасте от 7 до 9 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомствах.
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В дежурную часть УМВД по Сахалинской области поступило сообщение от жительницы о том, что неизвестные мужчины пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трём малолетним мальчикам.
Как пишет ИА Sakh.com, в соцсетях активно распространяются сообщения о том, что иностранные рабочие, которые ведут строительство моста, якобы раздевали детей и приставали к ним.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, личности мужчин установлены. Они доставлены в следственное отделение.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кунгуре Пермского края задержан мужчина, который обвиняется в нападении на девятилетнюю девочку. Пермяк заключен под стражу.