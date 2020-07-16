Барнаул, , 09:12 — REGNUM С наступлением жаркой погоды в Алтайском крае участились природные пожары. Как сообщает сегодня, 16 июля, региональное ГУ МЧС РФ, только за минувшие сутки на территории Алтайского края было зарегистрировано 34 пожара, 19 из них — ландшафтные.

Так, к примеру, днём 15 июля в пяти километрах от посёлка Калиновка Каменского района загорелась сухая растительность, а ближайшая пожарная часть находится на расстоянии около 32 километров. Поэтому первой к месту вызова прибыла добровольная пожарная команда Плотниковского сельского совета, дислоцирующаяся в семи километрах.

«На момент прибытия добровольцев в поле полыхала сухая трава, ветер стремительно разносил пламя на большой площади. Добровольцы незамедлительно приступили к тушению и опашке территории, тем самым устранив угрозу дальнейшего распространения огня. Возгорание удалось локализовать до прибытия профессиональных пожарных. Общая площадь горения составила около 2000 квадратных метров», — поясняют спасатели.

По оценке специалистов, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 и 12 июля в 73 регионах России прогнозировались средний и высокий классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

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