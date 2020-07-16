Кабанский район, Бурятия, , 09:03 — REGNUM В Бурятии за помощью в кафе пришёл мужчина с торчащим из спины ножом. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как раненного выводят из заведения.

Как передаёт «Байкал-Daily», инцидент произошёл 14 июля в Кабанске. Пострадавшим оказался 28-летний местный житель.

«Сотрудники полиции предварительно установили, что в ходе семейной ссоры 56-летняя родственница сожительницы нанесла ему ранение ножом в правое плечо. После молодой человек обратился в ближайшее кафе, сотрудники которого вызвали скорую помощь», — передаёт портал заявление МВД.

Мужчина был госпитализирован. Правоохранители начали проверку происшествия, по итогам которой будет принято правовое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турочакском районе 33-летняя местная жительница несколько раз ударила ножом сожителя, который беседовал с её подругой.

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