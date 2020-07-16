Уфа, , 08:59 — REGNUM Электрогазосварщик получил тяжелые травмы после возгорания на нем специального костюма в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел с рабочим МУП «Октябрьсккоммунводоканал» днем 14 июля.

По предварительной информации, в г. Октябрьском 39-летний электрогазосварщик выполнял врезку водопровода на улице Чапаева. В какой-то момент на нем воспламенился сварочный костюм. Мужчина получил сильные ожоги тела.

Отмечается, что в настоящий момент сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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