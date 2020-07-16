Ростов-на-Дону, , 08:45 — REGNUM В Ростовской области произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли, трое получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 16 июля.

Дорожная авария произошла 15 июля в Мартыновском районе на участке автодороги Семикаракорск — слобода Большая Мартыновка — посёлок Красноармейский. По предварительной информации, водитель Toyota Camry превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Hyundai Solaris. В результате ДТП водители обеих иномарок скончались. Травмы получили три пассажира Toyota — две женщины и мужчина госпитализированы.

Сотрудники дорожной полиции проводят проверку по факту аварии.