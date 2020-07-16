Телави, Грузия, , 08:49 — REGNUM Град и ветер в ночь на 16 июля нанесли ущерб виноградникам и домам в регионах Восточной Грузии. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Как рассказал журналистам мэр Кварельского района в Кахетии Ростом Сесиашвили, сообщения о разрушительных последствиях стихии пришли из двух сел. Размер ущерба оценить пока не получилось.

«Град прошел в селах Гавази и Санавардо, однако ночью определить размер нанесенного ущерба невозможно», — сказал чиновник.

Как сообщили в агентстве «ИнтерпрессНьюс», град и сильные ветер в Кахетии дошли до Кварели и административного центра Телави. В тех районах также были повреждены виноградники, а ветер повалил деревья, из-за чего возникли проблемы с передвижением автотранспорта.

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