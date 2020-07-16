Улан-Удэ, , 08:30 — REGNUM Власти Бурятии ввели запрет на вывоз и ввоз из соседнего Забайкальского края свиней, а также продукции свиноводства и кормов в связи с выявлением там африканской чумы свиней. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Как отмечается, опасное заболевание выявлено среди домашних животных в селе Укыр Красночикойского района Забайкалья.

«Учитывая, что некоторые районы Республики Бурятия граничат с данной территорией, запрещается ввоз, вывоз свиней, а также продукции свиноводства, кормов для животных с территории Забайкальского края», — отметили в ведомстве.

Кроме того, свиней рекомендовано не кормить пищевыми отходами, не прошедшими термическую обработку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нескольких районах Приморского края ввели карантин из-за африканской чумы свиней. На границах муниципалитетов установлены пункты пропуска, частный сектор дезинфицируют.

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