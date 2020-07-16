Уфа, , 08:31 — REGNUM Рейсовый автобус сгорел в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, возгорание автобуса, в котором ехали семь пассажиров, произошло в Баймаке около воскресного базара на ул. Есенина. Автобус ехал в с. Ургаза.

Отмечается, что пассажиры успели выбежать из салона автотранспортного средства. По предварительной информации, никто не пострадал, автобус не подлежит восстановлению.

На место происшествия выехали пожарные.

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