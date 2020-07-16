Томск, , 08:27 — REGNUM В Томской области расследуется несколько уголовных дел и проводятся проверки по фактам гибели людей во время купания в водоёмах. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июля в региональном следственном управлении СКР.

В частности, возбуждено уголовное дело по факту гибели десятилетнего мальчика во время купания с друзьями в реке Томи в районе улицы Мельничной в Томске (ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности»). Ребёнок утонул 29 июня.

7 июля во время купания под присмотром взрослых в реке Оби в районе села Сарафановка Молчановского района утонула 15-летняя девочка. 9 июля трагедия произошла в селе Красный Яр Кривошеинского района. Купаясь с друзьями в протоке реки Оби, утонул 15-летний подросток. По данным фактам также возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст.109 УК РФ.

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7 июля, купаясь в протоке реки Стрелка в районе села Александровское Александровского района, утонул 18-летний молодой человек. Проводится доследственная проверка.

14 июля на озере Зырянской в районе ул. Омской в Томске утонул 41-летний мужчина. В этот же день в Томске в районе Коммунального моста утонул 28-летний мужчина. Проводятся проверки.

СКР призывает граждан к соблюдению мер безопасности во время купания в водоёмах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели восьмилетней девочки на реке.

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