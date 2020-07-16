Уфа, , 08:20 — REGNUM Мотоциклист погиб после дорожной аварии в Уфе. Об этом 16 июля сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла ночью 15 июля. По предварительной информации, автомобиль «Volkswagen Polo», которым управлял житель Уренгоя 34-х лет, ехал по ул. Цюрупы и заворачивал на ул. Чернышевского. В это время по улице Цюрупы ему на встречу ехал мотоцикл, под управлением жителя Уфы 26-и лет. В какой-то момент автотранспортные средства столкнулись, в результате мотоцикл загорелся.

Мотоциклиста госпитализировали в медучреждение, в котором он позже погиб от полученных телесных повреждений.

Стражи порядка установили, что погибший не имел водительских прав. Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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