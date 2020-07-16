Анкара, , 08:16 — REGNUM В Турции разбился военный самолёт. Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно. На месте происшествия работает полиция. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

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По информации главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, инцидент произошёл накануне, 15 июля. Известно, что разведывательный самолёт Национальной службы безопасности страны в 18:34 вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен для проведения наблюдательных работ в провинциях Ван и Хаккари. На борту находилось семь человек — пятеро сотрудников органов безопасности и два пилота.

В 22:45 диспетчеры аэропорта связались с самолетом-разведчиком перед посадкой, однако потом воздушное судно пропало с радаров, наладить радиосвязь с пилотами не удалось.

Ночью 16 июля около трёх часов утра стало известно, что самолёт врезался в гору Атрос. Все находившиеся на борту силовики и пилоты погибли. В настоящее время на месте крушения ведутся поиски обломков воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в турецкой провинции Анталья в местечке Улуалан развился небольшой учебный самолет. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

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