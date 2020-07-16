Владивосток, , 08:12 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате того, что пьяный водитель наехал на крыльцо школы одной из школ Приморского края, перед этим врезавшись в забор. Об этом 16 июля сообщает региональное УМВД РФ.

В сообщении уточняется, что на территории Спасского района Приморья водитель, находясь в нетрезвом состоянии, потерял управление и въехал в металлический забор и в крыльцо школы.

«В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель и пассажиры Escudo», — говорится в сообщении и уточняется, что среди пострадавших есть девятилетний мальчик, который не был пристегнут ремнем безопасности и в результате удара получил закрытую черепно-мозговую травму.

Также отмечается, что общий стаж водителя составляет 16 лет, в текущем году он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и находился в пьяном виде на момент совершения ДТП.

Кроме этого, сообщается, что в отношении водителя составлены административные материалы и ему предстоит также возмещение ущерба школе. Автомобиль в настоящее время эвакуирован на стоянку временного задержания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Челябинске автомобиль одной из компаний, оказывающих услуги такси, врезался в забор и загорелся.