Ульяновск, , 07:58 — REGNUM В Ульяновской области взят под стражу житель Димитровграда, которого подозревают в смерти сожительницы в результате полученных ожогов. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Правоохранители полагают, что инцидент произошёл 9 июля 2020 года в одном из населённых пунктов Ульяновского района, куда сожители прибыли на заработки. Там у них произошёл конфликт.

«В ходе ссоры обвиняемый облил женщине ноги бензином и поджёг. Потерпевшая получила термические ожоги, но в медицинское учреждение не обратилась и 10 июля скончалась», — говорится в сообщении.

Обвиняемый взят под стражу. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Старомайнского района, которого обвинили в попытке сжечь дом своего знакомого. Правоохранители полагают, что мужчина разбил камнями «окно, после чего вбросил в проём три так называемых «коктейля Молотова».

Подробнее: Жителя Ульяновской области обвинили в попытке сжечь дом