Ульяновск, 16 июля 2020, 07:58 — REGNUM В Ульяновской области взят под стражу житель Димитровграда, которого подозревают в смерти сожительницы в результате полученных ожогов. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.
Правоохранители полагают, что инцидент произошёл 9 июля 2020 года в одном из населённых пунктов Ульяновского района, куда сожители прибыли на заработки. Там у них произошёл конфликт.
Обвиняемый взят под стражу. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Старомайнского района, которого обвинили в попытке сжечь дом своего знакомого. Правоохранители полагают, что мужчина разбил камнями «окно, после чего вбросил в проём три так называемых «коктейля Молотова».
Подробнее: Жителя Ульяновской области обвинили в попытке сжечь дом