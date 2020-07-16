Красноярск, , 07:58 — REGNUM В Красноярском крае на утро 16 июля действуют 23 лесных пожара на общей площади 11 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний зафиксированы в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах. Пять возгораний на площади 148 га локализовано.

«Угрозы населённым пунктам нет», — говорится в сообщении министерства.

За минувшие сутки в регионе потушили четыре лесных пожара на общей площади 58 га в Богучанском, Канском и Кежемском районах. В тушении были задействованы более 500 человек, 18 единиц техники, 20 воздушных судов. Предварительная причина возгораний — сухие грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС в лесах.

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