Хабаровск, , 07:59 — REGNUM Жители Хабаровска после публикаций в СМИ о том, что арестованный губернатор Сергей Фургал, находясь в СИЗО тюрьмы «Лефортово», не знает о ситуации в Хабаровске, начали отправлять ему письма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В соцсетях уже появились фото конвертов с письмами Сергею Фургалу. Люди пишут, что помнят и поддерживают его, надеются на честный суд и справедливость.

Многие спрашивают адрес, куда отправлять корреспонденцию и даже посылки.

Письма отправляют «Почтой России», с пометкой «лично в руки».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Фургал из-за аллергической сыпи на руках находится в камере один, телевизор не работает, есть радио, но новостей не передают. Он не знает, как и чем живёт Хабаровский край. Об этом он сообщил общественникам, которые его посетили в СИЗО.

16 июля суд Москвы рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов Фургала на смягчение меры пресечения — на не связанную с содержанием под стражей.